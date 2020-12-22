جنود إسرائيليون يتذكرون حرب أكتوبر: صور الحرب القاسية لم تفارقنا حتى الآن

وأجرت القناة العبرية الـ"13"، أمس الاثنين، حوارا مع بعض الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في حرب "يوم كيبور" (أكتوبر 1973)، أوضحوا من خلاله أن صور الحرب القاسية لم تفارقهم، وبأنهم عاشوا أياما صعبة إبان الحرب.

وأفادت القناة بأن الحوار يأتي على خلفية إذاعة مسلسل "ساعة الإغلاق" الإسرائيلي، الذي يتناول حرب أكتوبر 73، خاصة الحرب على جبهة هضبة الجولان السورية المحتلة، وهو المسلسل الذي يذاع على منصة "HBO Max"، واستغرق تصويره حوالي عشر سنوات كاملة.

وتذكر الجنود الإسرائيليون الذي عاشوا الحرب الأيام القاسية التي مروا بها، قائلين: من لم يكن هناك، لا يستطيع أن يفهم ما جرى، لحظات لا تزول.

ونقلت القناة العبرية على لسان هؤلاء الجنود أنه رغم مرور 47 عاما كاملة على حرب "يوم الغفران"، فإنهم لا يزالون يتذكرونها، ويتذكرون رفاقا لهم سقطوا قتلى في الحرب، في وقت أرفقت صورة للجنود وهم على ظهر دبابة إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، تعود إلى أيام الحرب نفسها.

ويشار إلى أن المسلسل الإسرائيلي يحمل عنوان "شعات نعيلاه" بالعبرية، أو "ساعة الإغلاق"، في إشارة إلى الصلاة الأخيرة لصوم "عيد الغفران"، حيث تزامنت حرب أكتوبر مع الاحتفالات الإسرائيلية بيوم الغفران.