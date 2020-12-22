إعلام: الجيش الليبي يدخل مدينة أوباري ويسيطر عليها بشكل كامل

ذكرت قتاة "العربية" اليوم الثلاثاء على صفحتها على تويتر إن:
الجيش الليبي يدخل مدينة أوباري ويسيطر عليها بالكامل.
من جهة ثانية صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، وذلك في وقت تدعم فيه أنقرة بشكل قوي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.
وكتب البرلمان التركي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "تمت المصادقة على طلب الرئاسة بتمديد مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرا".
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