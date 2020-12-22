شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن عدم فعالية لقاحات كورونا الحالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. أحمد الجديع أستاذ الصيدلة الأكلينيكية، الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة، أنه لا يوجد حتى الآن ما يدعو للقلق بشأن عدم فعالية اللقاحات الحالية.

وأضاف الجديع، خلال المؤتمر الصحفي العلمي للكشف عن مستجدات كورونا المتحور: “نحن مستمرون في متابعة الأبحاث الخاصة بهذا الموضوع، ومايصدر من الجهات الصحية في البلدان التي انتشر بها هذا النوع مؤخرا”.

وتابع الوكيل المساعد للخدمات الطبية: “لاتزال الدراسات على الفيروس المتحور مستمرة، ومن المتوقع ظهور النتائج في الأسابيع القليلة القادمة”.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أكد أنه حتى الآن وبحمد الله، تحور فيروس كورونا لم يُرصد في المملكة.