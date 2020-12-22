شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الوقاية من الأمراض: اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس المتحور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طمأن دكتور عبدالله القويزاني، استشاري الأمراض المعدية، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الجميع بشأن فيروس كورونا المتحور. وقال “القويزاني” خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن فيروس كورونا المتحور “إن اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس المتحور”. وأضاف أنه في حال وجود “تحور” كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة، ومركز الوقاية من الأمراض: جميع الفيروسات معرضة للتحور.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الوقاية من الأمراض: اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس المتحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.