شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مساء اليوم الثلاثاء، أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية بالنسبة للمملكة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي العلمي للكشف عن تطورات فيروس كورونا المتحور”، أنه لم يتم حتى الآن رصد فيروس كورناالمتحور في المملكة”.

وتابع متحدث وزارة الصحة أن طفرات فيروس كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان، كما لا دلائل على سرعة انتشار الفيروس “المتحور” حتى الآن ولا يتوقع أن تؤثر الطفرات الجديدة على التعامل مع الفيروس.