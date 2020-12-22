شكرا لقرائتكم خبر عن استشهد دفاعا عن الوطن.. نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي أحد منسوبي القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الرقيب يعقوب بن يحي علي حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل نائب أمير المنطقة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم.