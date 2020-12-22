شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق النار بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل..توجيه من النيابة وتحرك عاجل من الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين، اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وأطلق النار في الهواء من مركبته، ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم 3 مواطنين.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، والتشديد عليهم، والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.