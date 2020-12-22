شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهور سلالة جديدة لـ«كورونا».. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت سفارة المملكة لدى العاصمة البريطانية لندن تنبيهاً مهماً للمواطنين في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية.

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