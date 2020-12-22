بعد تدخل نتنياهو.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز وانتشار قواته العسكرية في الضفة الغربية، بعد قتل سيدة إسرائيلية من المستوطنين، بالقرب من مستوطنة تل مناشيه غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه لم تعلن جهة ما عن مسؤوليتها عن قتل المستوطنة الإسرائيلية (أم لستة أطفال)، وتحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الإسرائيلية، فيما لم تشر القناة إلى أن الفاعل من الفلسطينيين.

وأضافت القناة أنه خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية للقاتل ـ لم يكشف هويته، حتى الآن ـ قتل صبي في تلال مدينة جنين.

وفي السياق نفسه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن قوات الجيش والشرطة والإسرائيليين ستعتقل القاتل في أقرب وقت ممكن وستقوم بمحاسبته.