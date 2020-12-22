الكويت تصدر بيانا حول شائعة أثارت ضجة عقب إغلاق منافذ البلاد

وأكد وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما نسب بشأن الموافقة على فتح المنافذ الجویة والبریة لدولة الكویت الیوم فقط "لدخول العالقین في الخارج" عار من الصحة تماما.

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وقال الصباح إنه لم یصرح إطلاقا بشأن هذا الموضوع، وشدد على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة كل من یقف وراء هذا التصریح غیر الصحیح المنسوب إلیه.

يذكر أن الكويت كانت قد قررت تعليق رحلات الطيران التجاري وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من أمس الاثنين وحتى بداية يناير 2021.

وعزت القرار إلى تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا التى شهدت موجة من تفشى فيروس كورونا المتحور.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت الأحد الماضي، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

وحذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، من أن "السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي"، مؤكدة أن "الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة".

وفي السياق نفسه أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأحد أيضا، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة.

وقال الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة

وتابع "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".