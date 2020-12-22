بعد لقائه عون... الحريري يعبر عن تفاؤله بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل عيد الميلاد

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث جرى خلال اللقاء البحث في آخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء، قال الحريري للصحفيين، إن "اللقاء مع الرئيس كان بالفعل إيجابيا، حيث ساد جو من الانفتاح".

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وأوضح "ستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل عيد الميلاد".

وأضاف "تم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع أمنية".

وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي، جورج علم، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن"نقاط الخلاف بين الحريري وعون دستورية، حيث إن الدستور اللبناني ينص على تشكيل الحكومة بالتشاور والتفاهم بين رئيسي الجمهورية والوزراء.

وأضاف علم أن ما حصل هو أن رئيس الوزراء سعد الحريري أعد تشكيلته بدون التشاور مع رئيس الجمهورية ميشيل عون "الأمر الذي اعتبره الأخير نوعا من فرض الأمر الواقع وسابقة في تشكيل الحكومات".

وتابع علم، أن عون اقترح مخارج عدة وانتهت الأمور إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين.