الثالثة خلال شهر... صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن المقاومة الشعبية التابعة للجيش اليمني في جبهة مديرية القَبيطة شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن) أفرجت عن 7 من أسرى جماعة "أنصار الله"، مقابل إفراج الأخيرة عن 5 من المقاتلين الموالين للحكومة الشرعية.

وذكر أن عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الشعبية وجماعة "أنصار الله" قادتها وساطات محلية.

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وتعد عملية تبادل الأسرى هي الثالثة خلال الشهر الجاري، حيث أعلنت "أنصار الله" في التاسع من الشهر الجاري تحرير 15 من أسراها مقابل 13 مقاتلاً من القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الضالع وسط اليمن، سبقتها صفقة مماثلة في مطلع الشهر ذاته، قالت الجماعة إنها حررت بموجبها 6 من مقاتليها في جبهة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأعلنت "أنصار الله"، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إرجاء الأمم المتحدة موعد جولة مفاوضات مع الحكومة الشرعية بشأن الأسرى، كان من المقرر انطلاقها في الـ 19 من الشهر ذاته في العاصمة الأردنية عمّان، إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً للمسؤول عن ملف الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، فإن جولة المفاوضات المؤجلة "لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان (في 16 شباط/ فبراير الماضي)، المتضمن تبادل 200 أسير من الجيش واللجان (مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) مقابل 100 من الطرف الآخر (في إشارة إلى الحكومة الشرعية) وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني أُسر إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/ مارس 2015م في محافظة لحج)".

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.