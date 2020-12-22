لماذا تنحى قاضي محاكمة البشير عن القضية... فيديو

وقال القاضي عصام الدين محمد إبراهيم في جلسة جرى بثها عبر التلفزيون الرسمي إن هذه آخر جلسة له في هذه المحكمة.

وأوضح إبراهيم أنه يتنحى عن المحكمة لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن الأطباء نصحوه بتجنب أي توتر.

ووجه القاضي السوداني الشكر إلى رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله، وذلك لموافقتها على طلبه بالتنحي.

وأشار إلى أن الجلسة المقبلة والتي ستعقد في الخامس من كانون الثاني/يناير القادم ستكون برئاسة أحد زملائه.

وكان الجيش السوداني أطاح بالبشير من رئاسة البلاد في نيسان/أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.

ويحاكم البشير و27 متهما آخرين من عسكريين ومدنيين، بتهمة الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديموقراطية قبل 31 عاما.

ويُحتجز البشير في سجن "كوبر" في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات ضخمة، وكان آخر ظهور له في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.