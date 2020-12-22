شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» تطلق هاتفها الجديد «Mi 11» في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة شاومي رسميًا عن تاريخ 28 ديسمبر كموعد للكشف عن هاتفMi 11الذي سيكون أول هاتف يحمل معالج كوالكوم سنابدراجون 888. وربما يتزامن هذا الأمر مع إطلاق نسخة برو من الهاتف كذلك.

وستقوم شاومي بإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة في الصين مع نهاية العام وربما في نفس موعد الكشف عنها، بينما من المتوقع أن تصل إلى مختلف أنحاء العالم في بداية العام 2021 – الفترة التي ستشهد إطلاق جالكسيS21وفقًا لسامسونج.

من المتوقع أن يظهرMi 11بشاشة بقياس 6 بوصات بدقةQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بجانب كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. بالإضافة إلى معالج كوالكوم سنابدراجون 888 وذاكرة رام 12 جيجابايت.