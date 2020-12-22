شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: رصد أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، عن إحصائية بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على “تويتر” أنها رصدت أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير، خلال الأسبوع الماضي من 28-4-1442هـ إلى 4-5-1442هـ.

وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على مختلف مناطق المملكة، تصدرتها منطقة الرياض بواقع 5251، و3129 في مكة المكرمة، و2465 مخالفة في القصيم، و1729 مخالفة في الجوف، و1487 في المدينة المنورة ، إضافة لـ1361 مخالفة في الشرقية، و561 مخالفة في الحدود الشمالية، و525 في تبوك، و518 في حائل.

وبلغت المخالفات في عسير 365 مخالفة، و201 في جازان، و178 مخالفة في نجران، و104 مخالفات في الباحة.