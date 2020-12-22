وزارة الهجرة المصرية: 1150 مصريا في الخارج سجلوا كعالقين بسبب كورونا

وأوضح فهمي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن رغبات العالقين شملت استكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى يتم فتح الطيران للكويت، أو رغبتهم في العودة إلى مصر.

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وأوضح أن المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية عالقون لانتهاء فترة زيارتهم للمملكة حسب رغبتهم.

وأكد فهمي أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تتابع سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

يذكر أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصًا دولة الكويت، حيث هناك عدد من المصريين العاملين بها، مقيمين بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إليها.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية قد صرحت بأنه "تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، والتواصل مع رموز الجالية المصرية بالإمارات وسلطنة عمان لدعم ومساعدة المصريين العالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".

وناشدت وزيرة الهجرة كافة المصريين بتأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي.