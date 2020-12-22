ونقلت "شام إف إم" عن فرع الخطوط الحديدية في طرطوس تأكيده اليوم الثلاثاء: "وفاة سائق سيارة (بيك آب) متأثراً بجراحه جراء اصطدام سيارته مع القطار خلال عبوره السكة الحديدية". وأضافت أن الحادثة حصلت عند منطقة "مرقية – الشرفة" بين محافظتي طرطوس واللاذقية. وبحسب صفحات وسائل التواصل المحلية فإن اسم الشاب موريس الزغير وأدى الاصطدام القوي لجر القطار للسيارة مسافة 200 متر.

كانت هذه تفاصيل خبر قطار ركاب سوري يصدم سيارة تعبر سكة الحديد ويجرها 200 متر... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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