الصحة العراقية تكشف عن قرار بشأن حظر التجوال خلال ساعات

وأوضح البدر في تصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز": "لكثرة الاسئلة التي تردني عن موضوع مقترح حظر التجوال الذي رفع إلى مجلس الوزراء هو المقصود يكون مساء".

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وتابع: "سوف يكون هناك بيان رسمي حول الموضوع بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم".

وكان وزير الصحة حسن التميمي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لفرض حظر التجوال يبدا اعتبارا من الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

أعلن العراق، اليوم حظر السفر مع بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضي بعض هذه الدول.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي اليوم "من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس.. اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية"، مضيفا أنه من بين تلك الإجراءات "منع السفر إلى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب إفريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، إيران، اليابان، وأية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا".

وأوضح البيان أنه تقرر أيضا "وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض".