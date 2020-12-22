العراق يحظر السفر إلى بعض الدول بسبب سلالة كورونا الجديدة ويغلق المنافذ البرية

بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي اليوم "من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس.. اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية"، مضيفا أنه من بين تلك الإجراءات "منع السفر إلى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب إفريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، إيران، اليابان، وأية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا".

وأوضح البيان أنه تقرر أيضا "وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض".

ونوه البيان بأنه من بين الإجراءات أيضا "غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة"، إضافة إلى "غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءا من 24/12/2020".

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون محل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 بالمئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.