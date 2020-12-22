قرار من النائب العام السعودي بعد إطلاق نار في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

ونقل موقع "سبق" السعودي عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن "النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار".
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وبحسب الموقع السعودي تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي والمشتبه بهم.
وأكد النيابة العامة أنها "لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبه بأقصي العقوبات المقرره نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم".
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