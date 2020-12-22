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وأشار الأسدي إلى أن هذا في الوقت الذي قامت فيه إيران برفع دعوى بشأن ذلك.
وتابع: "على الجهات المعنية المتمثلة بالحكومة والبرلمان والمنظمات رفع دعوى وتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد الإدارة الأمريكية".
واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال المهندس وسليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني بداية هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن ما قامت به إيران ولم يقم به العراق في قضية اغتيال قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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