أعداد زائري الحرم المكي والمسجد النبوي تتجاوز 4,5 مليون شخص

وأكدت الرئاسة أن تفويج هذه الأعداد الضخمة، كان وسط إجراءات احترازية عالية الدقة والالتزام التام بالترتيبات التي أقرتها الرئاسة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة، بما يكفل سلامة وصحة الزوار والمعتمرين والمصلين؛ وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© AP Photo / Amr Nabil

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، قد أعلنت فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال ما نسبته 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

ثم المرحلة الثانية باستيعاب ما نسبته 75% ثم المرحلة الثالثة، والتي بلغت 100% من طاقة الحرمين الاستيعابية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة في السعودية، بلغ إلى الآن، 361 ألف و359 حالة إصابة، من بينها 352 ألف و249 حالة تماثلت للشفاء، و6139 حالة وفاة، وفقا لما نشرته وزارة الصحة السعودية.