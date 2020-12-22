القاهرة - سبوتنيك. وأظهرت المشاهد التي بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، تصويراً حرارياً لتحليق طائرة قبل إصابتها بصاروخ أرض جو، وتسقط وتتحطم. ووفقاً لـ"المسيرة"، نفذ طيران التحالف العربي غارتين على حطام طائرة الاستطلاع المقاتلة صينية الصنع نوع "سي إتش 4". ​وأعلنت "أنصار الله"، أمس الإثنين، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، "تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة صينية الصنع من نوع "سي إتش 4" تابعة لسلاح الجو السعودي، بعد استهدافها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، في مديرية مدَغِل (شمال غربي) محافظة مأرِب".

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تبث مشاهد لإسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف العربي شمالي مأرب... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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