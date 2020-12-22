إثيوبيا تدعو إلى حل ودي للنزاعات الحدودية مع السودان

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية، عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية ديميكي ميكونين، قوله خلال اجتماع اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين المنعقد في الخرطوم حاليا "إن موقفنا الثابت هو أن إعادة تنشيط الآليات الحالية وإيجاد حل ودي بشأن الاستيطان والزراعة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق حل دائم للقضايا في حدودنا المشتركة".

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وأضاف ميكونين "ابتداء من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 نرصد هجمات منظمة للقوات العسكرية السودانية بالرشاشات الثقيلة والقافلة المدرعة، تُنهب المنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين، وتتعرض مخيماتهم للتخريب، كما يُمنعون من حصاد مزارعهم، وقتل وجرح عدد من المدنيين. نتيجة لذلك، تشعر حكومة إثيوبيا بقلق بالغ إزاء هذا التطور الأخير في المناطق الحدودية".

وأكد أن "ما حدث في حدودنا المشتركة مؤخرًا لا يتناسب مع مبدأ التضامن والأخوة الراسخ، وأود أن أؤكد التزام حكومتي الراسخ بالعمل عن كثب مع حكومة جمهورية السودان في جميع القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك".