شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات مرتقبة بين المغرب وإسرائيل فى المجالات السياحية والاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن هناك اتفاقيات مرتقبة بين المغرب وإسرائيل في المجالات السياحية والاستثمارية.

وانطلقت اليوم أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، وعلى متنها وفد أمريكي، برئاسة مستشار دونالد ترامب جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلي.

عقد الوفد الأمريكي – الإسرائيلي، مؤتمرا صحفيا قبل التوجه إلى المغرب، فى أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب، وقال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب، مؤكدا أن ترامب عمل على خلق سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.

وأعرب مستشار ترامب، عن تطلعه لإبرام اتفاقيات جديدة بين المغرب وإسرائيل.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومى الإسرائيلي، مائير بن شبات، إن الرحلة المباشرة من إسرائيل إلى الرباط، هي بداية لتطبيع العلاقات مع دولة عربية جديدة.