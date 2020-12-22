شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس يؤكد استمرار الحرب على الإرهاب للقضاء على المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة؛ للقضاء على كل من يتربص بأمن تونس والتونسيين.

وأضافت المشيشى - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، والد ضحية العملية الإرهابية الغادرة التى وقعت يوم الأحد الماضى بولاية القصرين - أن أبرز أولويات حكومته العناية أكثر بالمناطق الحدودية وتوفير مواطن شغل بها، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن ابنائها وحقوقهم.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية، أعلنت فى بيان لها أول أمس الأحد، مقتل مواطن تونسى "ذبحًا"، فى ولاية القصرين وسط غربى العاصمة تونس، على يد مجموعة إرهابية.