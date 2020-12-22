شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الجزائرى يؤكد فتح 14 ألف مسجد مع اتباع الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدى، اليوم الثلاثاء، إن هناك حوالى 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة حاليا بالجزائر مع ضمان احترام اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف بلمهدى - فى تصريح صحفى اليوم - إن الوزارة دعمت الفتح الجزئى للمساجد، موضحا أنه فى المرحلة الأولى سمح بالصلاة فى 4000 مسجد، قبل أن يصل اليوم العدد إلى 14 الف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة".

وأكد بلمهدى أنه يتابع شخصيا عملية إعادة الفتح التدريجى للمساجد من أجل إقامة صلاة الجمعة، حيث كان، رغم إجراءات الحجر الصحي، يقوم يوميا بالموافقة على إعادة فتح مجموعة من المساجد.

وتسببت أزمة كورونا فى إغلاق المساجد لمدة تزيد عن خمسة أشهر، منذ مارس حتى أغسطس الماضي، حين أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة فتح دور العبادة والشواطئ و المنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي.