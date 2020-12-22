شكرا لقرائتكم خبر عن سيجارة تحت قبة البرلمان الأردني تشعل خلافا بين نائب ومصور صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد النائب بالبرلمان الأردني يحيى عبيدات، طاقم قناة رؤيا الأردنية بمنعهم من دخول مجلس النواب بعد التقاط صور له تحت القبة اعتبرها "مسيئة" بحقه. وصعد النائب عبيدات إلى شرفة المجلس حيث يجلس الصحفيين وهدد مصور قناة رؤيا الزميل فارس خليفة بمنعه من دخول المجلس اذا التقط صورا جديده له. وكان مصور صحيفة "رؤيا" الأردنية التقط صورة لعبيدات بعد أن أشعل سيجارة، وهو ما أثار غضبه، فيما استهجن الصحفيون فعلة النائب، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي تحصل بتلقي زميلا لهم تهديدا بمنعه من دخول مجلس النواب.

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