شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر منع السفر إلى 8 دول بينهم بريطانيا وإيران ويغلق حدوده البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد مجلس الوزراء العراقى في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر.

حث مجلس الوزراء العراقى المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الأخرى، ومنع السفر إلى بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة العراقية مستقبلا، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

وقرر مجلس الوزراء العراقى غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من يوم الخميس المقبل، غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.