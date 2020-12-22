شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تشيد بالانتخابات البلدية غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أهالى الرجبان والزاوية الغربية (غرب البلاد) على إجراء انتخابات المجالس البلدية بطريقة سلمية وديمقراطية وذلك يوم أمس الاثنين.

وقالت ستيفانى وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، "أحيى المسؤولية المدنية التى تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم فى التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة. إننى أحث جميع الناخبين على المشاركة بفعالية فى الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة."

كما أثنت البعثة الأممية على الجهود المتواصلة التى تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات فى ظل تفشي جائحة كورونا، وتطبيق التدابير الاحترازية فى حماية الناخبين وموظفى مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات.

وفى ضوء تضافر الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، تحث الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة جميع الأطراف المسؤولة فى غرب وشرق ليبيا على الشروع فى مناقشات فورية حول طريقة عمل تضمن التعاون بين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الموازية فى الشرق بغية التمكن من تنظيم الانتخابات المحلية في عموم البلاد فى إطار مؤسسة موحدة، بالاستفادة من الكفاءات الفنية والخبرة التى تتمتع بها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.