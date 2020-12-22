شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يعرض الوساطة بين لبنان وإسرائيل فى قضية ترسيم الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى تغريدة عبر حسابه على تويتر، استعداد الولايات المتحدة للدخول فى وساطة بناءة بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقال إن مواقف الطرفين الإسرائيلى واللبنانى بشأن ترسيم الحدود متباعدة.

وتشهد مفاوضات ترسيم الحدود بين كل من إسرائيل ولبنان حالة جدل واسعة، ففى الوقت الذى أعلن فيه حزب الله وحركة أمل اعتراضهما على صيغة التفاوض، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن المحادثات بين الجانبين بناءة.

ووصف بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، الجولة الأولى من المفاوضات الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية المشتركة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بأنها جاءت بناءة ومثمرة.