جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن عن الفائزين بمسابقة "الفاصل الزمنى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة انستجرام لشهر نوفمبر الماضي التي كان موضوعها "الفاصل الزمني" المعروف بتقنية الـ"تايم لابس". شهدت المسابقة فوزا عربيا مزدوجا يعكس مواكبة المواهب العربية للتقنيات والأساليب المتطورة والمتسارعة في صناعة التصوير العالمية من خلال المصور السعودي يوسف أحمد بجاش والمصور السوري مصطفى أحمد الجندي ورافقهم في قائمة الفائزين المصور الأوكراني "يفين ساموتشينكو" والمصور الفيتنامي "دانغ جوين آنه خوي" والمصور الإندونيسي "روبرتوس ديني". وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae كما شهدت مسابقة شهر نوفمبر استخدام الوسم HIPAContest_Timelapse#. وقال سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة أن تقنيات التصوير لا تتوقف عن التطور والابتكار الفاصل الزمني يحتوي على إطارات بصرية متعددة يتعامل معها المصور تقنيا حسب رؤيته الخاصة والرسالة التي يرغب بإيصالها للمشاهد قدمنا هذا النمط الإبداعي للتنافس بين مبدعي العالم من جهة ولتعزيز التعريف به في مجتمعات المصورين الهواة ..معربا عن سروره بالحضور العربي النوعي في قائمة الفائزين وبمستوى الأعمال الراقية التي شاركت في المنافسة وبارك للفائزين وننصح جميع المصورين بالمداومة على منهجية يومية في التعلّم والاكتساب المعرفيّ والمهاريّ المستمر فهذه المنهجية من أهم أدوات الفوز.

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