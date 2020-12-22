شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» توضح الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وطرق الإبلاغ عنها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تعد جرائم كبيرة وتستوجب التوقيف.

وأوضحت أن جرائم الغش التجاري تعد جرائم كبيرة تستوجب التوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما ، ويجب الإبلاغ عنها عن طريق حساب وزارة التجارة@MCgovSA.

وأشارت إلى أن جرائم الابتزاز والخطف والاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف ، ويمكن الإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أمن@kamnapp.

وأكدت أن الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، بينها الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ، ويمكن الإبلاغ عنها عبر مركز بلاغات العنف الأسري@HRSD_1919.