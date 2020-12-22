شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. حساب المواطن يوضح 4 خطوات لاستعادة كلمة المرور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن 4 خطوات لاستعادة كلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد من دعم البرنامج.

وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر” أنه يتم استعادة كلمة المرور من خلال الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن، ثم الضغط على ايقونة “نسيت كلمة المرور”، ثم الضغط على أيقونة استعادة كلمة المرور وستصلك كلمة المرور في رسالة نصية.

وأضاف أن آخر هذه الخطوات هو إدخال البيانات المطلوبة ( رقم الهوية- تاريخ الميلاد بالهجري- تاريخ انتهاء الهوية) .