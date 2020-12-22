“الأرصاد” تتوقع: موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة.. ودرجات حرارة تحت الصفر بهذه المناطق (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاته لحالة الطقس السائدة بمشيئة الله على مناطق المملكة خلال الأيام القادمة .
وتوقع المركز فرصة لهطول أمطار وذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها بالإضافة إلى مرتفعات منطقة عسير والباحة ، وقد تمتد بإذن الله تعالى لتشمل منطقة الرياض القصيم وحائل ، وكلما اتجهنا حتى شمال شرق المملكة في حفر الباطن وما جاورها “.
وأضاف : ” وكذلك متوقع انخفاض في درجات الحرارة لتأثر أجواء المملكة بموجة باردة من الجمعة الى الأحد 10- 1442/5/12هـ ، قد تصل الدرجات الصغرى ما بين الصفر ودرجتين تحت الصفر على المناطق الشمالية بالمملكة على الحدود الشمالية والجوف وكذلك بعض أجزاء من منطقة حائل والقصيم .
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ما بين الصفر و 3 درجات تحت الصفر على بعض أجزاء منطقة الرياض وتشمل المحافظات الشمالية منها .
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