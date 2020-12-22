"بيونتك": لقاح كورونا سيصل إلى دول الاتحاد الأوروبي غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية اليوم الثلاثاء أن أولى توريدات لقاح فيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.



وصرح المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت اليوم الثلاثاء بأن هناك 5ر12 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن جرعات اللقاح يتم تخزينها حاليا في مصنع شركة فايزر الأمريكية، وهي شريك شركة "بيونتك"، في مدينة بورس البلجيكية، حيث يتم هناك معالجة وتعبئة المواد الأولية التي يتم صناعتها من قبل شركة "بيونتك" في مواقع إنتاج متنوعة.

وقال المدير المالي للشركة الألمانية زيرك بوتينج إنه من المقرر أن تكون الجرعات موجودة في كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي حتى 26 ديسمبر الجاري، كي يمكن البدء في منح اللقاح في يوم 27 من نفس الشهر.