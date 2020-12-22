المصرف المركزي الليبي: 11 مليار دولار خسائر إيقاف تصدير النفط

وفي نشرته الشهرية قال المصرف: "إن الخسائر المباشرة جراء إيقاف إنتاج النفط وتصديره منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت حوالي 11 مليار دولار"، حسب ما نقلته بوابة "إفريقيا الإخبارية".

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وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت 5.280 مليار دينار منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، ومبلغ 2.4 مليار حصيلة صادرات 11 شهرا من العام 2020 منها 8 ملايين عن شهر نوفمبر فقط .

يذكر أنه وفي بداية يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن بيان يحمل توقيع "ملتقى القبائل والمدن الليبية"، العزم على "إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي"، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ"فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي".

وقتها حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها، لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، وعبرت عن إدانتها لهذا التحرك الذي يأتي استباقا لمؤتمر برلين، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن "خيارات أخرى" لتأمين المنشآت الحيوية.

وكان مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد قدر وقتها أن خسائر الخام ستصل إلى 46 مليونا و593.4 ألف دولار يوميا، بينما خسائر الغاز ستصل إلى 720.3 ألف دولار يوميا، بمجموع يصل إلى 47 مليونا و313 ألفا و700 دولار.