الجيش العراقي يعلن مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية غربي الموصل... صور

بغداد - سبوتنيك. وذكر المتحدث في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء: "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعمليةٍ عسكرية جديدة استندت على جُهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل".

وتابع: "أسفرت عن مقتل 12 عُنصرا من بقايا عصابات "داعـش" الإرهابية. حيث جاءت هذه العملية بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.