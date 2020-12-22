الجزائر ترخص لـ57 مؤسسة وطنية للانطلاق في التنقيب عن الذهب في الصحراء

وقال الوزير عرقاب في حديثه لحصة "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، "إن هذه المؤسسات ستشرع في العمل خلال أيام، على أن يتكفل معمل "إمسميسا" بولاية تمنراست التابع لشركة إينور للذهب"، وفقا لما نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية.

كما صرح بأنه "تم توفير تأهيل للشباب المعنيبالعملية، في مراكز للتكوين المهني حول كيفية استغلال الذهب".

كما أوضح عرقاب أن بعث النشاط المنجمي في الجنوب يدخل ضمن برامج الحكومة في بعث الاقتصاد وخلق مناصب شغل في مناطق الظل.

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ودعا إلى تقديم تسهيلات لصالح شباب المنطقة وتزويدهم بالمعدات الضرورية لمباشرة أعمالهم.

وكان قد أعلن عرقاب سابقا، بأن الإنتاج الوطني من الذهب لسنة 2020 لن يتعدى 58 كلغ، معتبرا هذا الإنتاج "جد ضئيل" مقارنة بالمخزون الوطني من هذا المعدن الثمين والذي يتجاوز حاليا 121 طن.

ونوه الوزير، إلى أن بلاده تعاني من تأخر كبير في مجال الاستغلال المنجمي بصفة عامة مشيرا إلى وجود 31 مادة يتم استيرادها من الخارج توجه للصناعة التحويلية بالرغم من أنها متوفرة في بلادنا.