شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 عنصرا من داعش غربى مدينة الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول، مقتل 12 داعشيًا غربي مدينة الموصل، وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، "إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، شرع جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر اليوم، بعمليةٍ عسكرية جديدة استندت على جُهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل. وأضاف "أن العملية أسفرت عن مقتل 12 عُنصرًا من بقايا عصابات داعش الإرهابية"، موضحًا أن هذه العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.

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