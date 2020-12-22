"بوتين" و"وأبومازن" يبحثان إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" لفلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبومازن، هاتفيًا، التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إمكانية توريد لقاح (سبوتنيك V) الروسي لفلسطين. وذكر الكرملين - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين بحثا ملف تسوية الصراع في الشرق الأوسط، وأكد بوتين مجددًا لعباس استعداد روسيا لمواصلة جهودها الهادفة لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تفعيل إمكانيات (رباعية) الوسطاء الدوليين.

كما تبادل الرئيسان التهانئ بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، واتفقا على إجراء اتصالات ثنائية على مختلف المستويات.



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