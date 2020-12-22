شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 415 حافلة «مرسيدس» لخلل في قفل الباب قد يؤدي لوقوع حادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 415 حافلة مرسيدس / Travego – Tourismo موديل 2015 – 2019م.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب ، قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل الحافلة من خلالrecalls.saوالتواصل مع الوكيل لإصلاح أو استبدال قفل الباب مجاناً.
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