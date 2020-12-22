«التجارة» تشهِّر بمواطن لمخالفته الأنظمة والمعايير لمهنة المحاسبة والمراجعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بمواطن وذلك لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة . وأوضحت الوزارة، أن العقوبة المقررة بحقه هي الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1442/4/17 هــ الموافق 2020/12/2 م.

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