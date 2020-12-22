شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: سحب رعدية ممطرة حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل محافظات الريث ، والعارضة ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.