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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء: سلالة كورونا تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فريق من العلماء البريطانيين ،اليوم ، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافاً للسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار.
وذكر علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال ولها قدرة أكبر على الانتقال.
وقال العلماء في إحاطة صحفية "هناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال ولم نثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات".
واضاف العلماء "إن من بين الطفرات في السلالة الجديدة تغيرات في طريقة دخولها الخلايا البشرية وهو ما قد يجعل الأطفال معرضين للإصابة بهذا الفيروس تماماً مثل البالغين، ومن المتوقع أن نرى في الفترة المقبلة إصابة عدد أكبر من الأطفال".
واشاروا الى انهم سيحتاجون إلى جمع المزيد من البيانات ليروا كيف ستتصرف السلالة في المستقبل.
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