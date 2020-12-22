مصر.. هذه أماكن سقوط الأمطار لـ5 أيام مقبلة

وتوقعت أن يشهد اليوم الثلاثاء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وأيضا شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما يوم الأربعاء فقالت الهيئة إنه سيشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

وسيشهد الأربعاء كذلك بحسب ما توقعته الأرصاد المصرية أمطارا خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، وشبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة ليوم الخميس فسيشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، إضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

وقد حذرت الهيئة قائدي المركبات من أن هذا اليوم سيشهد شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن يوم الجمعة قالت الهيئة إن أمطارا خفيفة إلى متوسطة ستكون على مناطق من السواحل الشمالية، إضافة إلى شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وسيشهد يوم السبت أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطارا خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، إضافة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وستتكون في هذا اليوم شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة إن يوم الأحد ستتكون فيه شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.