بوتين يناقش مع عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين

وتحدثا الرئيسان عن مكافحة فيروس كورونا وإمكانية تقديم لقاحات روسية إلى فلسطين، وجاء في البيان أن الحديث جرى بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

وذكر البيان أنه "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إجراء عمليات تسليم محتملة للقاحات روسية الصنع إلى فلسطين".