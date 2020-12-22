تونس... لجنة مكافحة كورونا ترفع توصيات بعد تطورات الجائحة

وعقدت اللّجنة اجتماعا طارئا، أمس الاثنين، بإشراف وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي، في إطار المتابعة المستمرّة لتطور جائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي والوطني، بحسب موقع قناة "نسمة" التونسية.

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وأشار إلى أن اللجنة تدارست المعطيات الوبائية المقدّمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة التي تبين استمرار انتشار الفيروس بطريقة نشطة إلى جانب ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة أكثر عدوى انتشرت في بريطانيا وفي بعض الدول الأخرى.

وأوصت اللجنة، "التمديد في حظر الجولان بـ 3 أسابيع أي إلى منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل ومنع كافة التجمّعات والحفلات الخاصة والعامة وتشديد إجراء منع التنقل بين الولايات خاصة في عطلة الشتاء وعطلة نهاية السنة".

وأوصت اللجنة كذلك بالتطبيق الصارم لكافة البروتوكولات الصحّية القطاعية، ورفعت اللجنة مقترحاتها وتوصياتها المنبثقة عن المعطيات العلميّة إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.