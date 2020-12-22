مصر... 4 قرارات وتوصيات لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن وزيرة الصحة، هالة زايد، قولها إن القرارات الأربعة تتمثل في:
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- وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والحدات التابعة.
- حظر انتداب الأطقم الطبية من مستشفيات الصدر أو الحميات أو مستشفيات العزل، لمستشفيات أخري تقدم خدمات طبية بعيدة عن فيروس كورونا.
- إغلاق مراكز الأفراح والدروس الخصوصية وحظر إقامة سرادقات العزاء وغيرها مما يماثلها من تجمعات تعمل على زيادة انتشار العدوى في الأماكن المختلفة.
- ضرورة تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة فرض ارتداء الكمامات على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، شهدت مصر تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بما كانت عليه في الفترة السابقة.
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