العمليات العراقية المشتركة تؤكد تأمين الحدود مع سوريا بأجهزة ومعدات حديثة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة، تأمين غالبية المساحات الحدودية المشتركة مع سوريا، وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، إن الحدود العراقية السورية بطول 610 كليومترات أغلبها مؤمنة بالكامل، مشيرا إلى أن هناك عملاً كبيراً تقوم به وزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق ووضع سدود ترابية، وسياج prc، إضافة إلى مساهمات قوات التحالف الدولي في عملية الامداد بالمعدات التي ستوضع على الحدود.

وتابع "أن هناك عملا كبيرا آخر لقيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع التحالف الدولي، بنصب أبراج تضم أجهزة ومعدات حديثة، بإمكانيات وقدرات تمكن من السيطرة على الكثير من الأعمال الإرهابية.. مشيرا إلى أن انتشار القوات وتوزيعها وإمكانيات التعامل مع الخروقات الأمنية فيما يخص الحدود العراقية السورية متطورة جداً، إضافة إلى أن العمل مستمر مع قوات التحالف الدولي في السيطرة على طرق التسلل.

وأوضح أن هنالك تنسيقاً عالياً مع قوات البيشمرجة من خلال مراكز التنسيق المشتركة بين بغداد وأربيل، لرصد تسلل عناصر داعش الإرهابية التي تستخدم طريق شرق نهر الفرات باتجاه الجزيرة، ومن ثم باتجاه وادي الثرثار، ثم إلى المنطقة التي كان يُعتقد أنها آمنة له في جبال مكحول.



ولفت إلى أن هذه المناطق جرت فيها عمليات أمنية كبيرة، وتم منع التسلل وتجفيف منابع الإرهاب ومطاردة وملاحقة الإرهابيين في الوديان والجبال والصحراء.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة نينوى أن طائرات التحالف قصفت مواقع لداعش في جبال بادوش شمال غرب الموصل.

وذكر بيان للشرطة أن طائرات التحالف قصفت عددا من أوكار داعش في جبال العطشانة على خلفية تسلل عصابات التنظيم مجددا إلى هذه المنطقة.

